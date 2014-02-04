У Києві до пунктів обігріву звернулися майже 2 тис. людей

Станом на 4 лютого 1741 особа звернулася до пунктів обігріву Головного управління ДСНС України у м. Києві, повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у столиці.

Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм та продуктами харчування рятувальники встановили у 10 районах столиці. Кожен, хто потребує негайної допомоги у період низьких температур, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують в пунктах обігріву. Самі ж пункти встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки. Пункти обігріву у Києві функціонуватимуть до завершення періоду низьких температур.

Читайте такожКримчани передали Беркуту посилки з продуктами та одягом

Мобільні пункти обігріву в Києві розташовані за наступними адресами:

Парк Слави (Печерський р-н);

вул. Кошиця, 3-Б (Дарницький р-н);

вул. Довженка, 14 (Шевченківський р-н);

вул. Касьяна, 7 (Голосіївський р-н);

пр. Перемоги, 69/1 (Святошинський р-н);

вул. Кібальчіча, 1 (Дніпровський р-н);

вул. Світлицького, 35 (Подільський р-н);

вул. Малиновського, 6 (Оболонський р-н);

55 квадрат Дніпровського лісництва (Деснянський р-н);

пр. Глушкова, 2 (Солом’янський р-н).