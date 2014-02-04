Макеєнко пропонує брати гроші на розвиток столичного транспорту у підприємців-нелегалів

Питання підвищення тарифів, зокрема на проїзд у міському пасажирському транспорті Києва, поки не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу голова КМДА Володимир Макеєнко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ви хочете мене позбавитись? Навіть не розглядається питання”, - з посмішкою відповів Макеєнко на запитання, чи будуть таки підвищувати тарифи в столиці.

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За його словами, наразі в Києві необхідно припинити обіг коштів тіньової економіки. Він зазначив, що ці кошти необхідно долучити до бюджету міста і спрямувати на його розвиток. “Місто Київ дуже багате місто... 20 млрд дохідної частини бюджету і видаткова приблизно така. І на мою думку, така ж тіньова приблизно. Її порахувати дуже важко”, - сказав Макеєнко.

“Я розумію, що 100% це не вдасться (спрямувати кошти тіньової економіки столиці в бюджет міста — УНІАН). Але ми відклали підвищення тарифів тому що я кажу: от же ці гроші. Треба їх взяти звідти і покласти в бюджет. І не треба нічого підвищувати”, - сказав новопризначений голова КМДА. За його словами, питання «про подорожчання поки відпадає».