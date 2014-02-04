У Києві без тепла залишилися понад 600 будинків

У Києві в результаті пошкодження трубопроводу без тепла залишилися понад 600 споживачів, повідомляє "Обозреватель" з посиланням на прес-службу ПАТ "Київенерго".

Вранці 4 лютого по вул. Електриків, 7, у зеленій зоні було пошкоджено трубопровід магістральних тепломереж (внаслідок зовнішньої корозії).

В результаті НП відключено від централізованого опалення та гарячого водопостачання 664 споживача - 288 житлових будинків, 7 лікувальних закладів, 8 дитячих садків, 11 шкіл і 350 відомчих будинків на вул. Андріївській, Борисоглібській, Братській, Воздвиженській, Верхньому Валі, Електриків, Волоській.

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Пошкодження має бути ліквідовано протягом доби. Місце події огороджено.

"Подібні випадки найчастіше відбуваються з-за високого рівня зносу столичних тепломереж: у Києві він становить 60%", - зазначили в ПАТ "Київенерго".