Міліція встановила особу загиблого, який вчора впав з мосту Метро

Київська міліція встановила особу чоловіка, який 3 лютого впав з мосту Метро на лід Дніпра, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у місті Києві.

Завдяки проведеним першочерговим слідчо-оперативним діям було встановлено, що загиблому чоловікові було 32 роки, він проживав в Київській області.

Під час огляду тіла судово-медичними експертами жодних слідів насильства не виявлено, йдеться в повідомленні.

Свідок події розповів правоохоронцям, що на момент падіння поруч з постраждалим на мосту він нікого не бачив.

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Столичними правоохоронцями встановлюються всі обставини події. Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомило, що з мосту Метро стрибнув і загинув чоловік.

Як йдеться в повідомленні, о 14:31 до рятувальників надійшла інформація, що в річці біля мосту Метро по вул. Набережно-Хрещатицькій під лід провалилась людина. «Коли о 14:45 на місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини для порятунку ймовірного потерпілого, з’ясувалося, що на кризі працівниками міліції було виявлено тіло чоловіка, який стрибнув з мосту», - поінформували в ДСНС.