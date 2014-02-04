Ремонт Хрещатика та будівлі КМДА здійснять спонсори - Макеєнко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Я спілкувався з бізнесменами, колегами з цього приводу. У нас черга бажаючих на спонсорських підставах відремонтувати ці речі. Якийсь банк хоче лавочки поставили, рекламу свою повісити. Хтось - з політичною (рекламою — УНІАН). Хтось бажає з киян (спонсорувати). Я думаю, що то не є проблема, це питання буде врегульовано”, - сказав Макеєнко.

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За його словами, вже проведені певні переговори на політичному рівні з тими політсилами, які представлені в Києві, щодо фінансової допомоги місту з відновлення благоустрою в місцях масових демонстрацій.

Макеєнко зазначив, що спонсорські кошти нададуть представники великого бізнесу, зокрема, великі банки та компанії.

Довідка УНІАН. Відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. Після жорстокого розгону «беркутівцями» у ніч на 30 листопада учасників мирної акції на Майдані Незалежності, наступного дня, 1 грудня, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч обурених громадян. Того ж дня у центрі міста постав новий Євромайдан. Учасники акції зайшли в будівлю КМДА, де облаштували пункт обігріву для мітингувальників. Вони там перебувають і досі.

21 січня на той час в. о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко заявив, що нараховано близько 14 млн грн збитків від Євромайдану.

“Там приблизно нараховано 14 млн грн на цей момент. Але офіційного акта я не бачив. Це мені повідомив перший заступник голови Шевченківського району. Вони буквально в четвер виїжджали (на територію Євромайдану — УНІАН)”, - сказав Голубченко. При чому він уточнив, що «в суму входять збитки і по приміщеннях, і по території вулиці». “Там не тільки Майдан, там повністю все і навіть деякі приміщення”, - сказав в. о. голови КМДА.

Стосовно збитків на вулиці Грушевського, де наразі тривають активні протистояння, Голубченко не зміг назвати ніяких цифр. “Ми туди не заходили. Не можемо порахувати поки збитки”, - пояснив він.

Він також додав, що влада міста буде звертатися до прокуратури за допомогою з'ясувати, хто буде відповідати за завдані збитки на території Європейської площі та вулиці Грушевського.

Також Голубченко уточнив, що антимайдан ще не сплатив 300 тисяч гривень збитків, які йому нарахувала міська влада у зв'язку з порушенням благоустрою на території Маріїнського парку, зазначивши, що вони погодились це сплатити. “Я думаю, що на протязі тижня ці гроші вже будуть на рахунку”, - висловив переконання Голубченко.