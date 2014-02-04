Київрада прийняла бюджет і Програму соціально-економічного розвитку міста

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження програми проголосували 72 депутати Київради, за ухвалення бюджету — 75.

Голосування відбувалося за спрощеною процедурою, шляхом підняття рук.

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Як зазначила закриваючи засідання секретар Київради Галина Герега, у прийнятих документах враховано всі пропозиції озвучені представниками всіх політичних сил в Київраді, в тому числі опозиційних.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету був поданий з доходами у сумі 21 млрд грн та загальним обсягом видатків 19,8 млрд грн. Профіцит становить 303,5 млн грн.