Київрада прийняла бюджет і Програму соціально-економічного розвитку міста

12:33, 04 лютого 2014
Київ
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Депутати Київради прийняли бюджет міста та Програму соціально-економічного розвитку на цей рік. Бюджету був поданий з доходами у сумі 21 млрд грн та загальним обсягом видатків 19,8 млрд грн. Профіцит становить 303,5 млн грн.

Київрада

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження програми проголосували 72 депутати Київради, за ухвалення бюджету — 75.

Голосування відбувалося за спрощеною процедурою, шляхом підняття рук.

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Як зазначила закриваючи засідання секретар Київради Галина Герега, у прийнятих документах враховано всі пропозиції озвучені представниками всіх політичних сил в Київраді, в тому числі опозиційних.

Як повідомляв УНІАН, проект бюджету був поданий з доходами у сумі 21 млрд грн та загальним обсягом видатків 19,8 млрд грн. Профіцит становить 303,5 млн грн.

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