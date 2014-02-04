Макеєнко не виключає, що балотуватиметься у мери Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко не виключив, що балотуватиметься у мери столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами голови КМДА, через останні події у Києві Президент України прийняв рішення про призначення його на цю посаду.

“Щоб не було «бєспрєдєла», якихось провокацій, щоб все було погоджено з усіма. Бо я такий. Я — Макеєнко. Якщо б були потрібні якісь різкі дії - була б інша кандидатура”, - зауважив Макеєнко.

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Він зазначив, що живе в Києві 27 років, у місті його всі знають: діячі культури, спорту, бізнесу, банківського сектору, політики.

За словами Макеєнка, для нього непростим є питання про можливе балотування на посаду мера столиці.

“Доля мене привела туди, де я знаходжусь зараз. Я не знаю, що буде завтра”, - сказав він.

При цьому Макеєнко додав: “Подивимось”.

Він також заявив, що відмовився від зарплати голови КМДА.

“І навіть від однієї гривні”, - додав він, коментуючи репліку журналістів про відмову екс-мера Києва Леоніда Черновецького від заробітної плати, замість якої отримував лише одну гривню.

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Як повідомляв УНІАН, 25 січня Президент Віктор Янукович підписав указ про призначення Макеєнка головою Київської міської державної адміністрації.

Іншим указом Янукович звільнив Олександра Попова з посади голови КМДА.