Опозиція закликає Київраду створити райради та призначити дату виборів

Народні депутати від “Батьківщини” Юрій Одарченко і від ВО “Свобода” Андрій Іллєнко закликали депутатів Київради прийняти рішення про створення районних рад у місті та призначити дату виборів до них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час своїх виступів з трибуни Київради на початку засідання.

Народні депутати переконані, що створення районних рад є першим кроком до відновлення місцевого самоврядування в місті та сприятиме зняттю напруги в місті та в країні.

Одарченко підкреслив, що ВР не ухвалює рішення про вибори у Києві, але в такій ситуації Київрада має повноваження створити осередки самоврядування (районні ради), і це рішення стане важливим кроком для розвитку місцевого самоврядування.

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Іллєнко також наголосив на необхідності ухвалення рішення про відновлення функціонування райрад у столиці. Він також сказав, що питання виборів міського голови Києва та Київради блокувалося народними депутатами, але ця ситуація може змінитися найближчим часом завдяки формуванню нової більшості у Верховній Раді.

Народний депутат також запросив депутатів Київради та інших представників столичної влади повернутись на робочі місця в будинок на Хрещатику. Він запевнив, що наразі там перебувають доброзичливі люди, які не будуть перешкоджати їхній роботі.

У відповідь присутній в залі засідань голова КМДА Володимир Макеєнко подякував депутатам за те, що вони взяли участь у сьогоднішньому засіданні Київради. Він висловив переконання, що саме з Києва має початися порозуміння політиків у розв'язанні нинішньої складної ситуації в країні.

Стосовно створення райрад, то, за його словами, час і люди вимагають повернення до них, і тому це питання треба розглянути всім разом та прийняти рішення.

Водночас Макеєнко підкреслив, що зараз нагальним для Києва є затвердження бюджету і запропонував перейти до його розгляду.

Народний депутат від «УДАРу» Наталія Новак у своєму виступі закликала депутатів Київради “бути з киянами”.

“Ваша діяльність — подальша криза влади в Києві”, - сказала вона.

Новак висловила переконання, що депутати Київради можуть бути разом з киянами, якщо складуть свої повноваження, і тоді Верховній Раді нічого не залишиться, як призначити вибори у столиці.

За інформацією Гереги, на засіданні Київради присутні представники Посольства Латвії та Посольства Російської Федерації в Україні.