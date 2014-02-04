Київрада вирішила голосувати руками

11:22, 04 лютого 2014
Київ
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Депутати Київради вирішили голосувати руками.

Секретар Київради Галина Герега

Цю пропозицію поставили на голосування і депутати її підтримали, повідомляє Еспресо.TV.

Також депутати висували пропозицію щодо створення в Києві районних рад, Проте голова КМДА Володимир Макеєнко зазначив, що це можливо лише в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Київради Галина Герега буде приймати будь-які поправки в бюджет міста з голосів депутатів, тобто за зміненої процедури

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