Київрада вирішила голосувати руками

Цю пропозицію поставили на голосування і депутати її підтримали, повідомляє Еспресо.TV.

Також депутати висували пропозицію щодо створення в Києві районних рад, Проте голова КМДА Володимир Макеєнко зазначив, що це можливо лише в майбутньому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Київради Галина Герега буде приймати будь-які поправки в бюджет міста з голосів депутатів, тобто за зміненої процедури