Київрада вирішила голосувати руками
11:22, 04 лютого 2014Київ
0
Депутати Київради вирішили голосувати руками.
Секретар Київради Галина Герега
Цю пропозицію поставили на голосування і депутати її підтримали, повідомляє Еспресо.TV.
Також депутати висували пропозицію щодо створення в Києві районних рад, Проте голова КМДА Володимир Макеєнко зазначив, що це можливо лише в майбутньому.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Київради Галина Герега буде приймати будь-які поправки в бюджет міста з голосів депутатів, тобто за зміненої процедури
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter