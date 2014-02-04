У "Борисполі" відкрили прямі щоденні рейси до Сочі
11:11, 04 лютого 2014Київ
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Прямі щоденні перельоти між Києвом і Сочі будуть здійснюватися з 2 по 26 лютого, а 6 і 24 лютого частоту польотів збільшать до двох на день.
У "Борисполі" відкрили прямі рейси до Сочі
З аеропорту "Бориспіль" на період зимової Олімпіади - 2014 відкрили пряме авіасполучення з Сочі.
Як повідомляє прес-служба аеропорту "Бориспіль", прямі щоденні перельоти з Києва до Сочі будуть здійснюватися з 2 по 26 лютого.
Рейси за маршрутом Київ - Сочі - Київ буде виконувати український авіаперевізник МАУ.
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З "Борисполя" літаки в Сочі будуть відправлятися о 23:15 за місцевим часом.
Крім того, 6 і 24 лютого авіакомпанія збільшить частоту польотів до двох на день.
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