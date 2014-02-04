Макеєнко хоче повернути райради в Київ

«Ситуація дуже складна. Мені здається, суть в наступному: призначення виборів міської ради - безумовно, повноваження Верховної Ради, яка не виконує свої конституційні зобов'язання - більшість не голосує за призначення виборів. Ви (сказав він, звертаючись до депутатів міськради - ред.) - заручники ситуації, але у вас є повноваження врегулювати ситуацію, створивши районні в місті ради. Це - повноваження міської ради. І призначити місцеві вибори. Призначення дати виборів районних рад - перший крок. Я закликаю, щоб сьогодні на сесії було прийнято рішення про постанову по створенню районних рад і призначення дати виборів до них», - сказав Макеєнко ході виступу.

Як повідомляє кореспондент «Сегодня» главу КМДА підтримав депутат Верховної Ради, лідер Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій Іллєнко, який був присутній в залі засідань Печерської РДА. «Створення райрад - перший базовий крок по створенню самоврядування в Києві», - сказав він. Також Іллєнко зазначив, що двері Київради для депутатів відкриті. «Там немає екстремізму, там навіть проводять культурні вечори», - зазначив Іллєнко. Він запросив нового голову КМДА Володимира Макеєнка і секретаря Київради Галину Герегу відвідати один з культвечеров в Київраді.