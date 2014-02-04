Народна рада Троєщини заборонила ПР і КПУ

На засіданні Рада заборонила діяльність Партії регіонів і КПУ на території району, повідомляє прес-служба ВО "Свобода".

Голова Київської "Свободи", народний депутат України Андрій Іллєнко зазначив: "На першому засіданні ми розглянули і затвердили два рішення. Перше – про заборону існування на території Деснянського району злочинних організацій – Партії регіонів та Комуністичної партії. Друге – про формування загонів самооборони Деснянського району, які будуть протистояти "тітушкам" і бандитам у погонах".

У понеділок біля Деснянської райдержадміністрації відбулася акція "Деснянський Майдан", в якій взяло участь понад 500 осіб, серед яких активісти опозиційних сил, підприємці та мешканці Деснянського району.