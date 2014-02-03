У Києві чоловік стрибнув з мосту Метро і розбився об кригу

Сьогодні у Києві з мосту Метро стрибнув чоловік, пише ТСН.ua. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Чоловік стрибнув з мосту і не мав шансів вижити – з висоти він впав на кількаметровий шар криги. Тіло загиблого наразі оглядають експерти.

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Особа чоловіка наразі не встановлена, документів чи передсмертного листа у загиблого також не було.