Кияни сплатили 90% вартості комунальних послуг за січень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків комунальної форми власності становив 97,42%. Стовідсотковий рівень оплати перевищено лише в Голосіївському районі (101,60%). Також до трійки лідерів увійшли Оболонський (99,11%) і Дарницький (98,87%) райони.

Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності - 90,75%. Найкращі показники також у Голосіївському (95,94%), Дарницькому (92,09%) та Оболонському (91,25%) районах.

На останніх позиціях як за рівнем поточної оплати (86,91% та 90,08%), так і за рівнем оплати з урахуванням погашеної заборгованості (93,09% та 96,48%), - Шевченківський і Дніпровський райони відповідно.

Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються КП «ГІОЦ», становив 97,83% та 94,99% відповідно.