Кияни сплатили 90% вартості комунальних послуг за січень

14:31, 03 лютого 2014
Київ
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У Києві в січні серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються КП «ГІОЦ», рівень оплати житлово-комунальних послуг з урахуванням погашеної заборгованості становив 96,52%, рівень поточної сплати - 89,96%. 

Счетчик

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків комунальної форми власності становив 97,42%. Стовідсотковий рівень оплати перевищено лише в Голосіївському районі (101,60%). Також до трійки лідерів увійшли Оболонський (99,11%) і Дарницький (98,87%) райони. 

Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності - 90,75%. Найкращі показники також у Голосіївському (95,94%), Дарницькому (92,09%) та Оболонському (91,25%) районах. 

На останніх позиціях як за рівнем поточної оплати (86,91% та 90,08%), так і за рівнем оплати з урахуванням погашеної заборгованості (93,09% та 96,48%), - Шевченківський і Дніпровський райони відповідно.

Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються КП «ГІОЦ», становив 97,83% та 94,99% відповідно.

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