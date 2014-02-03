Кияни сплатили 90% вартості комунальних послуг за січень
У Києві в січні серед будинків усіх форм власності, які обслуговуються КП «ГІОЦ», рівень оплати житлово-комунальних послуг з урахуванням погашеної заборгованості становив 96,52%, рівень поточної сплати - 89,96%.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків комунальної форми власності становив 97,42%. Стовідсотковий рівень оплати перевищено лише в Голосіївському районі (101,60%). Також до трійки лідерів увійшли Оболонський (99,11%) і Дарницький (98,87%) райони.
Рівень поточної сплати серед будинків комунальної форми власності - 90,75%. Найкращі показники також у Голосіївському (95,94%), Дарницькому (92,09%) та Оболонському (91,25%) районах.
На останніх позиціях як за рівнем поточної оплати (86,91% та 90,08%), так і за рівнем оплати з урахуванням погашеної заборгованості (93,09% та 96,48%), - Шевченківський і Дніпровський райони відповідно.
Рівень оплати з урахуванням погашеної заборгованості серед будинків ЖБК та ОСББ, що обслуговуються КП «ГІОЦ», становив 97,83% та 94,99% відповідно.