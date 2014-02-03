За ніч у Києві згоріли 4 автомобілі

У Києві цієї ночі згоріли ще 4 автомобілі.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві.

«Неспокійна була ніч для пожежно-рятувальних підрозділів та власників автомобілів. Протягом 3 лютого у різних районах столиці 4 рази виникали пожежі транспортних засобів», - зазначили, зокрема, в прес-службі.

Так, за даними столичного управління ДСНС, перша пожежа виникла приблизно о 00:30. Біля 9-поверхового житлового будинку по вул. Ентузіастів, 25, загорівся автомобіль Nissan Murano. Вогонь пошкодив салон транспортного засобу.

Наступний випадок трапився того ж дня о 03:16 у Шевченківському районі міста. На узбіччі проїжджої частини Бесарабської площі, 2, в автомобілі Mercedes Sprinter виникла пожежа. Рятувальники загасили полум’я о 03:41. У мікроавтобусі вогнем пошкоджено панель приладів, внутрішню оббивку, закопчено салон автомобіля.

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Також рятувальники виїжджали на ліквідацію загоряння в авто Chevrolet Lacetti. Автомобіль був припаркований на узбіччі проїжджої частини по вул. Жмаченка, 18. Вогонь пошкодив двигун, електропроводку, моторний відсік та лакофарбове покриття транспортного засобу.

Крім того, о 04:00 у дворі приватного житлового будинку по вул. Кобильнської, 3, палав автомобіль Mitsubishi Lancer. Загасили пожежу рятувальники за 20 хвилин. Вогонь пошкодив моторний відсік, салон та лакофарбове покриття автомобіля.

Причини виникнення пожеж у 4 випадках встановлюються. Жертв та постраждалих немає, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 січня у Києві невідомі підпалили понад 20 легковиків. У Штабі національного спротиву заявили, що спалені у Києві автівки належали учасникам Євромайдану.

В ніч на 1 лютого у центрі Києва підпалили авто представниці уряду Канади в Україні. Окрім того, активісти Автомайдану заявили про підпал в ніч на 1 лютого 8 своїх автомашин.

Водночас МВС 1 лютого заявило про затримання у Києві громадянина Грузії, який підозрюється у підпалі автівок у столиці.

За фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК, що передбачає покарання за навмисне пошкодження майна або знищення його шляхом підпалу. При цьому в МВС підкреслили, що не виключають причетності учасників масових заворушень (активістів Майдану) до підпалів автомобілів.