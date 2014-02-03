Герега: Якщо Київрада завтра не ухвалить бюджет, то бюджетникам не підвищать зарплати

На вівторок, 4 лютого, призначено засідання Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у пре-службі Київради, засідання відбудеться у приміщенні Печерської райдержадміністрації.

У порядку денному лише два питання - бюджет Києва на 2014 рік та Програма соціально-економічного розвитку столиці на цей рік.

Початок засідання Київради - о 10.00.

Розпорядження про скликання 4 лютого XIII сесії Київ ради VI скликання підписала сьогодні, 3 лютого, заступник міського голови - секретар Київради Галина Герега з метою розгляду нагальних питань забезпечення життєдіяльності міста.

Секретар Київради зазначила, що за законом місцеві бюджети затверджуються протягом двох тижнів після оприлюднення державного бюджету, тому Київрада не може зволікати з ухваленням міського кошторису.

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”Після ухвалення державного міського кошторису виконавчому органу Київради (КМДА) знадобився певний час для формування Програми економічного та соціального розвитку та бюджету міста. Як тільки відповідні проекти рішень були передані до Київради, я одразу підписала розпорядження про призначення пленарного засідання”, - пояснила Герега.

За її словами, якщо бюджет не буде ухвалено, Києву доведеться жити на 1/12 бюджету минулого року. Це не дозволить профінансувати капітальні видатки та підвищити заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

”Фактично місто матиме кошти лише на заробітні плати, і то на рівні минулого року. Ми не зможемо разом зі збільшенням мінімальної заробітної плати підвищити зарплати нашим бюджетникам. Зупиниться будівництво на великих інфраструктурних об`єктах: Подільському мостовому переході, розв`язці на Поштовій площі, проспекті Перемоги. Не буде коштів на реконструкцію шкіл, дитячих садочків та лікарень. Не зможемо провести реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації, що навесні може призвести до екологічної катастрофи”, - пояснила Герега.

Секретар Київради висловила сподівання, що всі фракції та групи Київради знайдуть порозуміння та ухвалять бюджет столиці на 2014 рік.

”Сьогодні наша країна знаходиться у складній політичній ситуації. На органи міської влади покладається подвійна відповідальність - забезпечити в кризових умовах розвиток міста та реалізувати соціальні гарантії. Затвердження бюджету - необхідна умова для стабільного життя столиці. Сподіваюся, що всі політичні сили розуміють свою відповідальність”, - сказала Герега.