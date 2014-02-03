Замість поваленого Леніна можуть встановити пам'ятник київським меценатам

Про це пише ZN.UA.

Як повідомив заступник голови Київської міськадміністрації Руслан Крамаренко, у голосуванні взяли участь 7 тисяч киян. 44% з них підтримали ідею увічнити меценатів.

"У нас був момент, коли за одну ніч Ленін набрав більше тисячі голосів. Наші програмісти виявили майже 1400 голосів з однієї IP. Ми їх знімати не стали. У тих 39%, які тут за Леніна - половина отримані нечесним шляхом. Але ми просто показали, що на будь-яку несправедливість наші городяни завжди дадуть відповідь потрійною активністю", - розповів чиновник.

"З результатами цього голосування ми вийдемо до лідерів думок і київських "митців", щоб разом вирішити яким бути такому пам'ятнику", - додав Крамаренко.

Окрім меценатів і вождя світового пролетаріату 7% тих, хто голосував, пропонували встановити пам'ятник київському губернатору Івану Фундуклею, 2,8% - письменнику Івану Нечуй-Левицькому. Ще 5% киян хотіли б бачити на цьому місці фонтан, а 1,4% - клумбу.

Нагадаємо, Лазар Бродський і Микола Терещенко здійснили величезний внесок у розвиток Києва, за них у місті з'явилися будівлі, якими українська столиця пишається і нині: будівля КПІ на проспекті Перемоги, Театр оперети, Інститут електрозварювання, Обласна лікарня, синанога на Шота Руставелі, Бессарабський ринок, Володимирський собор.