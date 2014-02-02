Підозрюваний у підпалі автомобілів у Києві розповів, від кого отримав "завдання"

Іноземець, підозрюваний в підпалах автомобілів, був допитаний працівниками міліції за допомогою перекладача. Під час допиту він розповів правоохоронцям про замовлення на підпал машин,повідомляється на сайті МВС.

За словами чоловіка, під час пошуків роботи у столиці він познайомився з чоловіком, який запропонував йому заробити на підпалах машин, й пообіцяв 600 грн. Для виконання цього «завдання» чоловіки пішли до Будинку профспілок, піднялися на 5-ий поверх, де їх зустріли люди у масках. Останні передали виконавцям перелік машин, які потрібно підпалювати, гроші, а також бензин.

Читайте такожМіліція затримала грузина за підозрою в підпалі автомобілів в Києві

Після цього зловмисники відправилися на «завдання», де даний громадянин був затриманий, а співучаснику злодіяння вдалося втекти.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого вночі під час патрулювання міліцією житлового масиву у Подільському районі столиці, працівники міліції затримали громадянина Грузії, який підозрюється в умисному знищенні чужого майна.