Міліція затримала грузина за підозрою в підпалі автомобілів в Києві

Про це повідомляється на офіційному сайті МВС України.

«Правоохоронці не виключають причетності учасників масових заворушень до підпалів автомобілів», - інформують у МВС і стверджують: «За кожне підпалене авто зловмисникам обіцяли по 300 гривень». За даними міліції, один із пошкоджених транспортних засобів належить родичці судді, який приймав рішення щодо мітингувальників.

Міліція пише, що підозрюваного було затримано «близько 1-ї години ночі під час патрулювання житлового масиву «Виноградар», що в Подільському районі столиці».

«Побачивши патруль, двоє зловмисників почали тікати, проте один з них був затриманий нарядом міліції. При огляді у молодика було вилучено дві пластикові пляшки із займистою рідиною, ганчірки та запальничку», - повідомляє міліція.

Також міліція інформує, що затриманий зізнався, що «напередодні він та його приятель, якого наразі розшукують, отримали список з адресами та номерами машин, які необхідно було підпалити». «За кожне виконане «замовлення» зловмисникам пообіцяли винагороду у 300 гривень», - ще раз наголошується у повідомленні.

«Молодик також зазначив, що він є 26-річним громадянином Грузії, прибув в Україну близько 2 місяців тому в пошуках роботи. Оскільки документів у молодого чоловіка при собі не було, правоохоронці встановлюють його особу, в тому числі – за допомогою звернення до Посольства Грузії в Україні», - повідомили у міліції.

За словами заступника начальника Подільського райуправління столичної міліції Анатолія Надєїна, за фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за навмисне пошкодження майна або знищення його шляхом підпалу.

Наразі підозрюваного процесуально затримано, проводяться першочергові слідчі дії. «Міліція встановлює організаторів та замовників цих зухвалих злочинів, а також перевіряє затриманого на можливу причетність до інших подібних злочинів», - наголосили у міліції.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Українську правду, у ніч на 1 лютого у Києві було спалено 7 автомобілів активістів Автомайдану. Усі підпали трапилися після опівночі до 3 години ночі. Зокрема, згоріли автівки, що були припарковані на вул. Федорова, Щекавицькій, Гончара, Драгоманова, Харківському шосе, пр-кті Комарова та вул. Петропавлівській. Також в ніч на 1 лютого спалили автомобіль оператора "5 каналу" Олега Криштопи. Напередодні у центрі Києва підпалили авто представниці уряду Канади в Україні. В ніч на 30 січня у Києві невідомі підпалили більш як 20 автомобілів.