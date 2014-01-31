Київ готовий до снігопадів - КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про підготовку міста та вжиті заходи повідомив сьогодні заступник голови Київської міськдержадміністрації Михайло Костюк на брифінгу, організованому у зв’язку з тим, що деякі регіони України потерпають через потужні снігопади, що призводить до значних заторів та блокування руху автотранспорту.

Читайте такожУ Донецькій області оголошено надзвичайну ситуацію - через погіршення погодиЗа словами Костюка, на столицю, за прогнозами синоптиків, уже незабаром чекає коливання температур, можливо – снігопади, тому всі комунальні служби міста перебувають у режимі готовності й цілодобового чергування.

«Враховуючи досвід минулого року, ми розробили низку заходів щодо підготовки дорожньої техніки і персоналу комунальних служб до організації робіт із розчищення снігу на дорогах і забезпечення належних умов для автотранспорту. У режимі цілодобового чергування перебуває оперативний штаб із запобігання надзвичайних ситуацій, а також комунальні служби. Напередодні зимового періоду техніка пройшла відповідний ремонт і підготовку, ми максимально оновили шини на снігоприбиральних машинах, було в достатній кількості заготовлено сіль, дизельне паливо й мастильні матеріали», – запевнив Костюк.

Читайте такожВ Україну ідуть арктичні морози Він додав, що для своєчасного реагування на снігопад і ліквідації наслідків негоди було сформовано трирівневу систему реагування.

Під час першого рівня до роботи в основному залучатимуть власні профільні комунальні підприємства.

На другому рівні залучаються також інші підприємства, з якими було укладено відповідні договори. Це, зокрема, будівельні та дорожньо-будівельні організації, завдяки яким, у разі необхідності, додатково для прибирання вулиць буде залучено ще близько 200 машин. Крім того, на цьому рівні вступає в силу розпорядження про паркування автомобілів з правого чи лівого боку в парні/непарні дні, а також розглядатиметься питання пропуску великовагового транспорту в столицю.

На третьому рівні реагування передбачається залучати до подолання наслідків негоди сили Міністерства оборони, яке, зокрема готове надати 36 тягачів для чергування на дороги з тяжкими умовами руху (спуски, підйоми тощо).

Заступник голови КМДА також звернув увагу на скарги киян, що вдень не бачать снігоприбиральної техніки. Він пояснив, що використання снігоприбиральної та очисної техніки в період високої щільності руху на дорогах є неефективним. Тому основне завдання, яке стоїть перед комунальниками у цей період доби при інтенсивному снігопаді, – посипання вулиць реагентами для забезпечення належного щеплення коліс машин із дорогою. До інтенсивного ж розчищення вулиць дорожники приступають після 22.00.

Також Костюк звернувся до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та свідомими, не заважати комунальним службам виконувати роботу з розчищення вулиць від снігу.