Завтра вартість проїзду в київському метро не зросте

1 лютого тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті Києва не буде підвищено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Костюк на брифінгу в Печерській райдержадміністрації, присвяченому готовності міста до ліквідації наслідків можливих сильних снігопадів.

За його словами, питання підвищення тарифів залишається «на піку обговорення» у міської влади. Костюк підкреслив, що перегляд тарифів на проїзд викликаний недосконалою системою ціноутворення. «Вона не стимулює розвиток транспортної мережі, не стимулює розвиток комунального пасажирського транспорту в місті», - пояснив Костюк.

Читайте такожМакеєнко залишить старих заступників голови КМДА

Зокрема він повідомив про ситуацію, що склалася у «Київпастрансі», де потреба лише фонду заробітної плати - 56 млн грн на місяць, а підприємство заробляє 22 млн грн і таким чином потребує значних дотацій. Водночас, за його словами, міська влада не підписує розпорядження про підвищення тарифів, оскільки перед цим необхідно «звіритись з рівнем гаманця киян та іншими моментами».

«Тому на сьогоднішній день розпорядження (про підвищення тарифів – УНІАН) не підписано. Хоча ми провели відповідну роботу. Але ми не покидаємо цієї роботи», - сказав Костюк.

Він додав, що його особиста позиція полягає в тому, що оптовий споживач транспортної послуги повинен знаходитись у кращих умовах.

За словами Костюка, вже вивчено, зокрема досвід Варшави у ціноутворенні тарифів на проїзд.

Як повідомляв УНІАН, міська влада мала намір підвищити тарифи з 1 лютого 2014 року.