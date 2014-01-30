У Києві через сильні морози в школах до 3 лютого призупинять заняття

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «у зв’язку з чисельними зверненнями батьків щодо роботи загальноосвітніх навчальних закладів у період низьких температур, відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, прийнято рішення про призупинення занять 31 січня та 1 лютого 2014 року у закладах освіти міста Києва».

Відновлять заняття – 3 лютого, повідомили в КМДА.

Водночас заклади професійно-технічної освіти продовжуватимуть роботу у штатному режимі.

Дитячі садки також функціонуватимуть, проте рішення щодо відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів мають прийняти батьки та повідомити адміністрацію, підкреслюється в повідомленні.

При цьому профільний департамент КМДА під час тимчасового призупинення навчально-виховного процесу рекомендує:

- у разі звернень батьків – створити умови для організованого перебування учнів;

- перенести на інші терміни проведення масових, дозвільних, розважальних та спортивно-масових заходів;

- провести роз’яснювальну роботу серед учасників навчально-виховного процесу щодо поведінки в умовах низьких температур;

- вжити заходів щодо забезпечення виконання навчальних програм шляхом запровадження елементів дистанційного навчання.