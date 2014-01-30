У Києві за добу спалили 23 автомобілі

13:52, 30 січня 2014
Київ
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За добу в Києві горіло 23 автомобілі

Один зі спалених автомобілів / ДСНС

За добу пожежно-рятувальна служба 17 разів виїжджала на гасіння пожеж у автомобілях. Усі пожежі сталися у нічний час доби, повідомляє сайт ДСНС.

Перший виклик надійшов 29 січня з Деснянського району, де о 00:36 по вул. Жукова, 24-а поблизу п’ятиповерхівки загорілася автівка Honda Civic.

Загалом зареєстровано за добу 17 викликів з 7 районів, у яких згоріли або пошкоджені 23 автомобілі. 3 автівки були пошкоджені внаслідок розповсюдження вогню.

Читайте такожВ Одесі спалили автомобіль лідера місцевого ЄвромайдануОстанній дзвінок пролунав на пункті зв’язку чергової частини 30 січня о 5:05. Очевидці сповістили, що у Голосіївському районі по пр. Червонозоряному, 132, де біля 16-типоверхового житлового будинку спалахнув Nissan Tiida.

Масових загорянь не було - у більшості випадків палала одна машина. У двох випадках горіло відразу 2 автомобілі. Лише 30 січня о 3:35 по вул. Машинобудівній, 21 сталося загоряння 2-х автомобілів з розповсюдженням вогню на третій, що був припаркований поруч.

За попередніми даними, більшість пожеж виникала через підпали. Проте остаточна причина буде встановлена правоохоронними органами столиці.

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