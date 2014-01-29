У Києві від вогнепального поранення помер міліціонер

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, вчора близько 14-ї год. спецлінією «102» надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка на початку лісопаркової зони на вул. С.Лазо. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції Дніпровського району. Потерпілим виявився 42-річний старший прапорщик міліції цього ж районного управління міліції.

Каретою швидкої медичної допомоги його негайно було доставлено до лікарняного закладу з попереднім діагнозом – вогнепальне поранення грудної клітини з пошкодженням серця та діафрагми.

Через кілька годин правоохоронець помер під час надання йому медичної допомоги, йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції Києва за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове слідство. З’ясовуються всі обставини.

Громадян, які можуть надати будь-яку корисну інформацію щодо скоєного, міліція просить звертатися до Дніпровського райуправління (вул. Червоноткацька, 2) або телефонувати за номерами: 044-559-15-37; 559-51-85 або 102.