Макеєнко залишить старих заступників голови КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

«Апарат, який сьогодні працює в Київській міській адміністрації, - професійний, працює не один рік. Всі залишаються на своїх місцях, всі будуть працювати», - заявив Макеєнко, відповідаючи на запитання, чи буде він змінювати своїх заступників, зокрема Анатолія Голубченка.

Також Макеєнко зазначив, що зайде до приміщення мерії після врегулювання політичної ситуації.

«Ми зайдемо туди після врегулювання політичної ситуації в цьому залі Верховної Ради. Я впевнений, що після цього розблокують приміщення Київради, Київської міської державної адміністрації, і я буду працювати в своєму кабінеті. Я не буду бігати по різним точкам, по різним рай адміністраціям, і колектив також, апарат, буде працювати в цьому приміщенні», - сказав Макеєнко.