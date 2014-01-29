КМДА оцінює збитки від Євромайдану в 20 млн грн

Збитки, нанесені будинкам і дорогам у центрі Києва внаслідок масових маніфестацій, тільки за попередніми оцінками складають близько 20 млн гривень ($2,5 млн). Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на першого заступника мера Києва Анатолія Голубченка.

"20 млн - це тільки поверховий огляд будівель і парків. Організаторам мітингів у підтримку влади вже виставлено рахунок. А за Майдан Незалежності та вулицю Грушевського ніхто на себе відповідальність не бере", - зазначив представник міськадміністрації.

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Під час протестних акцій, що тривають майже два місяці, згоріло кілька будинків на вулиці Грушевського та Музейному провулку, сильно постраждав від вогню Міст закоханих, обгоріли дерева в Маріїнському та Міському парках. Крім того, на території, де проводилися маніфестації, практично повністю знищено дорожнє покриття - бруківка була розколота і використовувалася в якості снарядів у протистоянні з підрозділами "Беркута".

За найоптимістичнішими прогнозами, відновлення міста займе кілька тижнів. Збиток, нанесений культурним об'єктам міста, ще тільки належить оцінити.