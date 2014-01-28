Макеєнко складає депутатські повноваження і готовий до роботи в КМДА

Народний депутат, член Партії регіонів Володимир Макеєнко написав заяву про складення депутатських повноважень і готовий працювати на посаді голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макеєнко сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи своє призначення головою Київської міської державної адміністрації.

«Я прийняв рішення. Я маю добро всередині, я маю чисте серце. Я з цим серцем іду і буду там працювати, не знаю скільки», - сказав він.

При цьому Макеєнко додав, що народився на території України, а не в Росії, як пишуть деякі СМІ, у селі в Черкаській області, а в Брянській області його батьки жили лише два місяці. Решту часу він провів у місті Черкаси.

Макеєнко зазначив, що для нього вже підготували кабінет у Печерській райдержадміністрації, але він дуже хоче з Верховної Ради піти працювати у приміщення КМДА. Він сподівається, що сьогодні Верховна Рада прийме всі необхідні для цього рішення.

Макеєнко також повідомив, що вже працює над питанням ухвалення бюджету Києва, в тому числі з метою недопущення підвищення цін на проїзд в місті.

«Всі хвороби – це бюджет. Вірніше, його відсутність. І я над цим зараз працюю», - сказав Макеєнко.

Він висловив готовність стати між киянами і міліцією, якщо міліція піде в наступ.

«Не дивлячись на те, що я ще технічно не оформлений (немає рішення ВР щодо позбавлення його депутатських повноважень – УНІАН), я категорично проти застосування будь-якої сили - і я піду і стану», - сказав Макеєнко, ще раз висловивши переконання, що сьогодні парламент прийме всі необхідні рішення, щоб вичерпати конфлікт.

Він також пообіцяв порушити питання про якнайшвидше призначення виборів мера столиці та депутатів Київради.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Президент Віктор Янукович підписав указ про призначення Макеєнка головою Київської міської державної адміністрації.

Іншим указом Янукович звільнив Олександра Попова з посади голови КМДА.