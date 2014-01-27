У Деснянському районі вшанували пам'ять чорнобильців

Як зазначив у своєму інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні» голова Деснянської райдержадміністрації Станіслав Прокопенко, відкриття на Троєщині Ротонди “Пантеон пам’яті” на території Меморіального комплексу “Героям Чорнобиля” стало знаковою подією для Чорнобильських організацій та мешканців району.

Голова Деснянської райдержадміністрації Станіслав Прокопенко підкреслив важливість відкриття Ротонди “Пантеон пам’яті” для мешканців Деснянського району, де проживає найбільше постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - майже 18 тисяч осіб.

Станіслав Прокопенко також повідомив, що кошти на проведення будівництва довгий час не виділялися. Та у 2009 році, під час проведення районних заходів, присвячених Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в ході своєї передвиборної кампанії, як кандидата в Президенти України, був присутній Віктор Федорович Янукович, який тоді запевнив керівників чорнобильських громадських організацій взяти питання повного завершення будівництва Меморіалу під особистий контроль.

Вже з 2010 року крок за кроком почалися роботи на території Меморіалу, зокрема, було споруджено стіну “Пам’яті” і елемент “Земля”. З 2012 року виконувалися роботи зі спорудження ще одного архітектурного елементу Меморіального комплексу “Героям Чорнобиля” – Ротонди “Пантеон пам’яті”.

Унікальність цього проекту полягає в тому, що Ротонда “Пантеон пам’яті” – є єдиним в України меморіалом, який уособлює в собі об’єднання у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС всіх колишніх республік Радянського Союзу. Саме ця ідея закладена у архітектурно-художній зміст Ротонди. На периметрі кола розміщено 15 колон, що символізують країни-колишні республіки Радянського Союзу, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Зверху кожної колони розташовано герби всіх колишніх республік Радянського Союзу, а на арочному фризі колон – текст гімну Чорнобиля. У центрі композиції знаходиться скульптура захисниці нашого народу Покрови Божої матері, як символ пам’яті загиблих ліквідаторів.

Як відомо, урочисте відкриття Ротонди “Пантеон пам’яті” відбулося 14 грудня 2013, в День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Керівники громадських чорнобильських організацій Деснянського району висловили вдячність Станіславу Прокопенку за значну допомогу й підтримку громадських організацій та злагоджену працю при спорудженні Ротонди “Пантеон пам’яті”, що дозволило вчасно завершити усі роботи.