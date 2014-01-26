Міліція заперечує наявність слідів катувань на тілі чоловіка, знайденому на Оболоні

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України.

«Сьогодні деякі Інтернет-видання поширили інформацію, що біля затоки річки Дніпро, що в Оболонському районі столиці, виявлено труп чоловіка, начебто, зі слідами тортур та зв’язаними руками. Столична міліція повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності», - заявили у ВЗГ.

Як зазначили в міліції, 24 січня близько 17.00 спецлінією 102 від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що на березі затоки Оболонь (вул. Прирічна, 37) лежить чоловік без ознак життя.

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За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група Оболонського райуправління міліції Києва. «Правоохоронці одразу встановили особу померлого. Це був 36-річний мешканець Оболонського району», - поінформували у ВЗГ, підкресливши, що «при огляді тіла небіжчика жодних слідів ознак насильницької смерті не виявлено».

Наразі тіло 36-річного чоловіка направлено до судово-медичної експертизи задля встановлення причини смерті, додали в міліції.

Матеріали за цим фактом зареєстровано в Оболонському райуправлінні столичної міліції. Проводиться перевірка.