На восьми вулицях Києва у разі снігопаду буде одностороннє паркування

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це поінформував заступник голови КМДА Михайло Костюк.

За його словами, така схема паркування діятиме на вулицях: Пушкінській, Терещенківська, Богдана Хмельницького від вул. Коцюбинської до Володимирської, на Басейній (від вул. Шовковичної до Круглоуніверситетської), на Прорізній (від вул. Володимирської до Пушкінської), а також на вул. Софіївській, Малій Житомирській та на бульварі Тараса Шевченка.

За словами Костюка, необхідні знаки вже встановлено, зараз вони в чохлах, які у разі необхідності оперативно знімуть.

Крім того, за його словами, столична влада, у разі складної дорожньої ситуації, зупинятиме великовагові автомобілі на під’їздах до Києва.

«Ми маємо інформацію про можливий початок снігопаду, тож уже зараз ми дещо обмежуємо в’їзд до Києва. Водночас вночі поблизу патрулів ДАІ стоятиме наш працівник, який допомагатиме водіям вантажівок у разі необхідності організації супроводу в місто. Наприклад, якщо це терміновий вантаж або вантаж, який швидко псується. Усіх інших водіїв вантажівок проситимемо почекати, поки буде організовано належний дорожній трафік”, - пояснив Костюк.

Заступник голови КМДА також закликав киян бути свідомими й не лишати свої автомобілі на проїжджих частинах, аби не заважати дорожнім службам розчищати дороги.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий на брифінгу-нараді з керівництвом УДАІ та іншими службами міста повідомив, що керівництво Києва домовляється з сусідніми областями, щоб у період сильних снігопадів зупиняти транзитний великовантажний транспорт за 30-40 км від столиці.