До 1 лютого Голубченко схвалить підвищення тарифів на проїзд в Києві до 3 грн
11:25, 21 січня 2014Київ
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В. о. голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко має намір до 1 лютого підписати розпорядження про підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті міста до 3 грн.
В. о. председателя КГГА Анатолий Голубченко
Як передає кореспондент УНІАН, про це Голубченко сказав журналістам після завершення апаратної наради КМДА, що проходила в Печерській райдержадміністрації.
“Я думаю, що до 1 лютого я підпишу розпорядження. Але є певна процедура легалізації. Тому треба з цього моменту (з моменту підписання документа - УНІАН) порахувати, скільки нам потрібно часу, щоб воно увійшло в дію”, - сказав Голубченко.
Він підтвердив наміри зробити тариф на проїзд 3 грн на всі види транспорту, однак підкреслив, що вартість проїзних квитків на місяць та інші терміни збережеться на нинішньому рівні.
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