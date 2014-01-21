До 1 лютого Голубченко схвалить підвищення тарифів на проїзд в Києві до 3 грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це Голубченко сказав журналістам після завершення апаратної наради КМДА, що проходила в Печерській райдержадміністрації.

“Я думаю, що до 1 лютого я підпишу розпорядження. Але є певна процедура легалізації. Тому треба з цього моменту (з моменту підписання документа - УНІАН) порахувати, скільки нам потрібно часу, щоб воно увійшло в дію”, - сказав Голубченко.

Він підтвердив наміри зробити тариф на проїзд 3 грн на всі види транспорту, однак підкреслив, що вартість проїзних квитків на місяць та інші терміни збережеться на нинішньому рівні.