У Києві BMW насмерть збив 14-річного скейтбордиста

Автомобіль BMW 5-series збив на смерть підлітка, який катався на скейтборді.

Як розповіли очевидці, автомобіль рухався на великій швидкості у напрямку вулиці Щербакова. З невідомих причин, водій не зміг уникнути зіткнення з катавшимся на скейтборді 14-річним підлітком.

Про силу удару можна судити з вибитим лобового і заднього скла, а також уламків, розлетівся на відстані приблизно ста метрів.

На жаль, травми виявилися смертельними, які приїхали на місце аварії лікарі швидкої допомоги вже нічим не змогли допомогти потерпілому.

Обставини ДТП належить з'ясувати слідчо-оперативній групі.

Лівий Берег