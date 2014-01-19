На станції метро «Хрещатик» розпочався капітальний ремонт ескалатора
12:24, 19 січня 2014Київ
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На станції метро «Хрещатик» Святошинсько-Броварської лінії розпочався плановий капітальний ремонт ескалатора № 1.
Роботи триватимуть до 18 березня 2014 року
Про це повідомили в КП «Київський метрополітен».
У комунальному підприємстві зазначили, щоремонтні роботитриватимуть до 18 березня 2014 року, проте їх проведення не позначиться на режимі роботи станції.
Нагадаємо, що продовжується капітальний ремонт ескалатора № 1 нижнього нахилу станції «Печерська» Сирецько-Печерської лінії. Ремонті роботи планується завершити до 24 січня поточного року.
КП «Київський метрополітен» перепрошує за тимчасові незручності та нагадує пасажирам про необхідність дотримуватись правил поведінки на ескалаторах.
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