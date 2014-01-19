У столиці триває демонтаж самовільно встановлених МАФів

Так, тільки за останній місяць вже було виявлено понад 100 самовільно встановлених тимчасових споруд.

Саме тому фахівці профільного департаменту та КП «Київблагоустрій» наразі вживають усіх необхідних заходів щодо боротьби з протиправно встановленими тимчасовими спорудами.

«На жаль, підприємці користуються недосконалостями законодавства у питаннях регулювання розміщення тимчасових споруд торговельного побутового соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення своєї підприємницької діяльності. З метою впорядкування та систематизації визначення місць для розміщення МАФів з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень Департаментом містобудування та архітектури розроблено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд у Києві, яка, сподіваюся, вирішить проблему», – зазначив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой.

Так, 14 січня був проведений демонтаж нововстановлених тимчасових споруд за адресою: просп. Глушкова, 16. 9 тимчасових споруд загальною площею понад 100 квадратних метрів були незаконно встановлені на зеленій зоні біля зупинки громадського транспорту наприкінці грудня 2013 року.

Крім того, на 14 січня 2014 року було заплановано проведення демонтажу нововстановленого торговельного ряду з трьох тимчасових павільйонів, загальною площею близько 150 кв.м., який незаконно встановлено в ніч з 7 на 8 січня 2014 року поблизу вул. Княжий затон, 21. Однак, власники цих тимчасових споруд, довідавшись про запланований примусовий демонтаж, вирішили не очікувати на демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» та демонтували торгівельні точки власними силами.

Зауважимо, що демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд продовжується. Усього протягом наступних двох тижнів планується демонтувати більше 100 незаконно встановлених МАФів.