До Києва прибудуть Дари волхвів

Так, з 24 до 30 січня в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври кияни та гості міста зможуть помолитися Спасителю біля святині і торкнутися біблійної реліквії, освяченої дотиком Новонародженого Ісуса, інформують в Українській православній церкві.

Загалом постійне місце Дарів волхвів зберігання – монастир святого Павла, що на святій горі Афон в Греції. Святиню в Україні буде супроводжувати делегація монастиря на чолі з намісником.

Довідково

Про поклоніння волхвів, що принесли Богонемовляті Христу дари – золото (як Царю), ладан (як Богу) і смирну (як Людині, якій належить постраждати та померти), – йдеться в Євангелії від Матфея (глава 2:1 – 12).

За переказами, відображеними в письмових візантійських джерелах, Дари волхвів разом зі Своєю чесною ризою і поясом передала Єрусалимській Церкві Сама Пресвята Богородиця. В Єрусалимі дари перебували до IV ст., а за імператора Східної Римської імперії Аркадія (395-408) були перенесені в столицю Візантії — Константинополь. В афонський монастир св. Павла реліквію було передано в 1470 р., після захоплення Константинополя турками.