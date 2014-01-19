Повітрофлотський шляхопровід капітально відремонтують у 2015 році

За висновками фахівців, шляхопровід не є в аварійному стані й може нести розраховані для цієї споруди навантаження.

Проте оскільки загальний технічний стан шляхопроводу оцінюється як обмежено працездатний, об’єкт потребує виконання ремонтних робіт капітального характеру. Наразі КК «Київавтодор» подала пропозиції щодо включення цього об’єкта в план проектних робіт на 2014 рік. До виконання ремонтних робіт капітального характеру планується приступити наступного року.

Як повідомили у підприємстві «Київавтошляхміст», візуальні дефекти на проїжджій частині та тротуарах Повітрофлотського шляхопроводу можна побачити біля деформаційних швів. Найближчими днями планується виконати роботи з приведення пішохідної та проїжджої частини шляхопроводу до належного стану. Також в межах споруди буде відновлено перильне огородження.

За інформацією балансоутримувача, до проведення робіт з капітального ремонту підприємство вживатиме заходи з утримання шляхопроводу в працездатному стані.