Десятки "мешканців Києва" намагаються розібрати барикади на Хрещатику

Кілька десятків громадян, які називають себе "мешканці Києва", прийшли сьогодні, 18 січня, розбирати барикаду на розі вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького.

Як передає ТСН, група людей, серед яких екс-кандидат в нардепи від партії Ляшка Вікторія Шилова, вимагали "навести порядок у столиці" і "звільнити місто від сміття". Серед громадян, що обурювалися, були як пенсіонери, так і спортивні молоді люди.

Активісти Євромайдану вишикувалися в шеренги зовні укріплення і перегородили доступ до барикади. Жодних конфліктів між присутніми не відбувається, люди обмежуються дискусіями та обміном думками.

У свою чергу в прес-службі ВО «Свобода» УНІАН додали, що на шляху у псевдокиян та «тітушок» стали понад півтисячі активістів Майдану. «Після короткотермінових розмов провокатори розійшлися з-під барикад», - поінформували в партії.

На місці події був присутній голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег Тягнибок, депутати-«свободівці» Ігор Сабій, Олексій Кайда, Леонтій Мартинюк та інші парламентарі від опозиційних сил.

Тягнибок заявив, що «вже вкотре «тітушки» намагаються спровокувати конфлікт, видаючи себе за киян. Те, що відбувається – це спроба влади виставити буцімто «цивільних» людей проти Майдану».

«Ці особи або найняті «тітушки», або ж такі як Шилова, яка ще вчора була технічним кандидатом проти Юрія Левченка на виборах у 223 окрузі, яку спеціально відрядили з Дніпропетровська. Тобто це найманці влади. Їхнє завдання організувати картинку, що начебто зараз відбувається не протистояння народу та влади, а протистояння двох частин українського суспільства. Проте різниця між активістами Майдану та найманцями влади в тому, що громада, яка протестує на Майдані – це люди, які вийшли за покликом серця, яких дійсно мільйони, і це очевидно. Ті ж провокатори, яких організовує влада, сюди приходять за гроші. Їхні безглузді дії продовжуватимуться і надалі, тому необхідно не піддаватися на провокації та діяти виключно у мирний спосіб», – зазначив Тягнибок.