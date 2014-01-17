На Водохрещу в Києві запрацює другий вихід зі станції метро Гідропарк
15:21, 17 січня 2014Київ
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19 січня, під час святкування Водохрещі, на станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену запрацює вестибюль № 2 (східний)
На час Водохрещі запрацює ще один вихід з метро
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Додатковий вихід буде відчинено з 10:00 до 17:30 на час проведення масових заходів на березі Дніпра.
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