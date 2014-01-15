Суд заборонив масові акції у центрі Києва до 8 березня
Окружний адміністративний суд Києва за позовом Київської міської державної адміністрації заборонив проведення акцій протесту в центрі Києва до 8 березня 2014 року.
Про це йдеться у відповідній постанові суду від 6 січня 2014 р., оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.
У позові до партій «УДАР», "Батьківщина", ВГО "Народна солідарність за соціальний захист та взаємодопомогу" та 4 фізичних осіб КМДА просила суд встановити обмеження на мирні зібрання (пікетування, піші ходи, демонстрації, мітинги, збори тощо).
За рішенням суду від 6 січня 2014 року, забороняється з 8 січня до 8 березня проводити зібрання на Європейській і Михайлівській площах, у парку Шевченка, на Майдані Незалежності та усіх прилеглих до них вулиць.
Обгрунтовуючи своє звернення до суду, КМДА вважає, що проведення зібрань створює загрозу національній безпеці, громадському порядку та правам і свободам громадян.
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Рішення суду підлягає виконанню з моменту його оголошення.
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36531272
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Окружний адмінсуд Києва заборонив масові акції у центрі міста у зв’язку з новорічними святами.
Відповідно до рішення суду, мітинги були заборонені на Майдані Незалежності, Європейській площі, вулицях Банковій, Грушевського, Богомольця з 1 грудня 2013 року до 7 січня 2014 року.
Водночас демонстрації у парку Шевченка і на Михайлівській площі під заборону не потрапляли.