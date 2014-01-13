У Києві презентували план відзначення 200-ї річниці Шевченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, перший заступник директора Департаменту культури Валентина Ліновицька зазначила, що у міському плані святкування 200-річного ювілею Шевченка передбачена велика кількість заходів для дітей та молоді.

У рамках програми святкування 200-річчя від дня народження поета у столиці відбудеться 24-й Міжнародний фестиваль «Музичні прем’єри сезону», приурочений пам’ятній даті.

Серед тематичних заходів, що відбуватимуться у місті, заплановані фольклорно-мистецьке свято, Фестиваль дитячих хорових колективів «Дитяче співоче поле «Тарасова пісня», Мистецький проект «Шевченківські етюди», Міський конкурс-виставка «Тарасовими шляхами», присвячений творчості Кобзаря.

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«Загалом на сьогодні нашим планом передбачено 44 основних мистецьких та культурно-освітніх заходів, але, я впевнена, їх буде значно більше. У кожному районі столиці також складено та затверджено плани заходів із відзначення 200-річчя Шевченка. Їхня кількість лише за один шевченківський рік сягне не менше тисячі. Без сумніву, всі заклади культури комунальної власності міста – театри, кінотеатри, публічні бібліотеки, музеї – у 2014 році спрямують свою роботу на відзначення ювілею Тараса Шевченка. Так само будуть зорієнтовані і навчальні заклади Києва», – підкреслила Ліновицька та додала, що центральною урочистою подією стане творчий звіт майстрів та аматорів народного мистецтва столиці.

Вона закликала усіх керівників приділити велику увагу та проявити громадянську свідомість і відповідальність у справі підготовки та відзначення 200-річного ювілею Кобзаря.

Як повідомляв УНІАН, указом Президента України Віктора Януковича 2014 рік оголошено в Україні Роком Тараса Шевченка. Підготовка до 200-річного ювілею Шевченка розпочалася і триває впродовж кількох останніх років.