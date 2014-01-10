У Києві під час свят по медичну допомогу звернулися 72 учасники акцій

Про це повідомляє сайт КМДА.

"З них 12 осіб скаржилися на лихоманку та нежить, 34 особам було діагностовано травми чи переохолодження, іншим – надано медичну допомогу з приводу хронічних хвороб та алкогольних інтоксикацій", - сказано в повідомленні.

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Також лікарі зафіксували випадки корости та загострень психічних захворювань.

Серед 72 осіб, що потребували меддопомоги, десять були киянами, 60 - з інших міст і два безхатченки.

До лікарень міста з початку акцій протесту доставлено понад 515 осіб. Всього по допомогу до медиків звернулися 924 учасники акцій протесту.