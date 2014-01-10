1 січня 2014 року в Києві "швидку" викликали частіше, ніж рік тому

1 січня 2014 року у Києві було зареєстровано більше викликів швидкої допомоги, ніж 1 січня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний лікар Київського міського центру екстреної медичної допомоги Анатолій Вершигора.

“Новорічні свята пройшли спокійно. 1 січня зареєстровано більше викликів швидкої, ніж минулого року. Звернення були у зв'язку з ускладненням соматичних захворювань. Не було надзвичайних ситуацій”, - зауважив він.

За словами Вершигори, працівниками міського центру екстреної медичної допомоги “з 1 по 8 січня було зареєстровано два отруєння, з них одне - алкоголем у дитини. З петардами було тільки два (нещасних) випадки, які закінчилися наданням допомоги у приймальному відділенні. Із зареєстрованих 14 падінь з висоти 9 (осіб) було госпіталізовано, 5 випадків закінчилися летально”, також було 6 переохолоджень. З Майдану було госпіталізовано 9 осіб станом на сьогодні, зазначив він.

На сьогодні, як повідомив Вершигора, у Київському міському центрі екстреної медичної допомоги перебувають 43 особи, зокрема 10 киян і двоє безхатченків.

У свою чергу, заступник головного лікаря Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Сергій Білогривенко повідомив, що впродовж свят міська клінічна лікарня швидкої допомоги надала допомогу 1028 хворим, з яких госпіталізовано 637. У Новорічну ніч була надана допомога 190 хворим, госпіталізовано 114, при цьому із спецтравмами, отриманими у стані алкогольного сп'яніння, - 44 осіб. На Різдво 52 осіб отримали допомогу, з них із спецтравмами - 13.