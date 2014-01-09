У Києві підліток викрав автомобіль

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з’ясувалося, що 16-річний хлопець скоїв незаконне заволодіння автомобілем «ВАЗ», який був припаркований у дворі будинку, сів за кермо та поїхав кататися.

Втім, поїздка виявилася нетривалою, зазначили в ДАІ. На Харківському шосе увагу інспекторів привернули «Жигулі», що швидко рухались, постійно змінюючи напрямок руху. Водій вимогу інспекторів про зупинку виконав, але як тільки авто зупинилось, він почав тікати. Юнака було затримано неподалік одного із супермаркетів на вулиці Вербицького.

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Свою вину затриманий визнав. Що саме спонукало його вчинити цей злочин, з’ясовуватиме слідство. Для подальшого з’ясування всіх обставин затриманого було доставлено до райуправління міліції, а машину повернуто власнику, поінформували в ДАІ.