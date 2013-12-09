Потяги не будуть зупинятися на центральних станціях метро, поки там шукають вибухівку - КМДА
Невідомі повідомили про замінування центральних станцій.
У Києві потяги метрополітену курсуватимуть без зупинки повз станції «Майдан Незалежності», «Хрещатик» та «Театральна», доки правоохоронці обстежуватимуть ці станції на наявність вибухонебезпечних предметів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, «сьогодні, 9 грудня, тимчасово зачинено для входу та виходу пасажирів станції «Майдан Незалежності» об 11:35, «Хрещатик» об 11:44, «Театральна» з пересадочним вузлом на станцію «Золоті ворота» об 11:45 у зв’язку з надходженням повідомлення про їхнє замінування».
На час зачинення поїзди курсують повз станції без зупинки, підкреслили в КМДА.
Наразі проводиться перевірка цих станцій на наявність вибухонебезпечних предметів, на місцях працюють правоохоронні органи, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у столичному главку міліції поінформували, що надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену - «Театральної», «Хрещатик» і «Майдану Незалежності».
Була проведена евакуація пасажирів із вказаних станцій.