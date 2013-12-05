Для завершення будівництва тунелю на Поштовій площі потрібно 30 млн грн - КМДА

Підрядна організація, яка виконує будівельні роботи на Поштовій площі, готова до Нового року здати в експлуатацію другу частину тунелю, що сполучає Набережне шосе та вул. Набережно-Хрещатицьку, але за умови своєчасного фінансування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час виїзної наради за участю заступника голови КМДА Михайла Костюка.

«Наразі рух у цій частині вже організовано, але через відсутність другого тунелю виникають ситуативні затори. Ми отримали завдання від голови КМДА зробити все для того, аби до Нового року чи Різдва пустити рух на цій ділянці. Попри значний об’єм роботи, будівельники готові вкластися в термін, але для цього необхідне фінансування в сумі 30 млн грн”, - прокоментував Костюк.

За його словами, має відбутися засідання бюджетної комісії, яка погодить виділення 10 млн грн з бюджету міста. “Решту 20 мільйонів гривень міська влада проситиме в уряду», - сказав Костюк.

Враховуючи ситуацію в столиці, управлінці сходяться на думці, що питання фінансування можна буде вирішити не раніше 20 грудня, відповідно, об’єкт буде здано в експлуатацію 20 січня, йдеться в повідомленні.

Загалом вартість реконструкції Поштової площі становить 427 млн грн, із яких 303 вже було освоєно. Крім того, для благоустрою території буде залучено ще 101 млн грн інвесторських коштів.