МВС не зафіксувало сьогодні грубих порушень правопорядку на Євромайдані

Станом на 18.30 під час проведення у Києві масових заходів грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, ситуація у Києві та в Україні в цілому залишається спокійною.

В Оперативному штабі МВС України повідомляють, що велике скупчення людей, як і раніше, спостерігається в Маріїнському парку столиці та біля Верховної Ради.

«Своє волевиявлення тут висловлюють майже 10 тис. людей», - зазначили у відомстві і підкреслили, що майже 10 тис. громадян знаходяться на Майдані Незалежності та близько 30 осіб мітингують під стінами Будинку уряду.

Також, за словами правоохоронців, близько 350 чоловік на цей час мітингує під стінами Генеральної прокуратури.

За останніми даними відомства, грубих порушень громадського порядку співробітники міліції не виявили.

В МВС нагадали, що міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дав вказівку співробітникам органів внутрішніх справ утримуватися від застосування сили проти учасників мирних акцій.