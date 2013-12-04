У Попова розповіли, чи буде новорічна ялинка на Майдані цього року

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сподівається, що ситуація з протистоянням у місті найближчим часом вирішиться, і новорічні заходи вдасться провести у штатному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов заявив сьогодні під час засідання колегії КМДА.

“Я глибоко переконаний, що саме мирним політичним діалогом врегулюються всі ті спірні питання, які є, що ми ввійдемо в новий рік 2014 рік, як цивілізована, нормальна демократична країна з стабільністю і перспективою розвитку”, - сказав Попов.

Водночас, в інтерв'ю журналістам заступник голови КМДА Віктор Корж розповів, що влада Києва розглядає варіант купівлі живої ялинки, яка стане головною новорічною ялинкою країни 2014 року.

“Зараз будемо шукати варіанти, як купити чи просити наших колег може з Івано-Франківщини, чи з Житомирщини, чи з Львівщини, щоб купити натуральну ялинку, максимально можливого розміру, і встановити її, прикрасити на тому місці, де нам порадять наші кияни”, - сказав Корж.

За його словами, влада столиці вирішила у зв'язку з нинішньою ситуацією в столиці, пов'язану з акціями протесту, все ж не відмовлятися від новорічних заходів та встановлення головної ялинки. У зв'язку з цим прийнято рішення звернутись до киян і порадитись з ними щодо оптимального варіанту встановлення новорічної ялинки країни, яка би всіх об'єднала.

За поясненням Коржа, всі кияни можуть зателефонувати на номер 15-51 і повідомити свою думку з приводу цього, зокрема, щодо можливого місця встановлення ялинки. Він також сказав, що місто продовжує готувати концертну програму. “Нічого відміняти не збираємось. І ми хочемо, щоб кияни, гості столиці і діти жили в атмосфері наших славних традицій новорічних і різдвяних свят”, - зазначив заступник голови КМДА, підкресливши, що все це буде проводитись в столиці з урахуванням думки киян.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан на Майдані Незалежності у Києві. Приводом для розгону стали роботи комунальних служб для встановлення новорічної ялинки. За словами очевидців, близько 4-ї ранку бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці "Беркуту" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями. 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Вдень 30 листопада під охороною трьох сотень правоохоронців ялинку почали монтувати. На гранітних плитах Майдану ще можна було побачити не змиту кров постраждалих від нічного штурму учасників Євромадану.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь більш як півмільйона осіб. Мітингувальники, які прийшли у центр Києва, в лічені хвилини очистили Майдан Незалежності від встановлених міліцією огорож.

За ніч з 1 на 2 грудня у Києві учасники акції протесту проти дій влади звели навколо Майдану Незалежності барикади. Для цього активісти, зокрема, використали частину конструкцій розібраної новорічної ялинки і залізні щити.

Усі підходи до Майдану з боку Хрещатику, вулиць Інститутської, Городецького, Європейської площі перекриті барикадами. Для людей, які виходять з метро, зробили проходи.

Акції протесту тривають.