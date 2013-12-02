Київрада не зможе відновити свою роботу найближчим часом

Чергового засідання Київської міської ради, що планувалось на початок грудня, не буде.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника міського голови – секретаря Київради Галини Гереги Юлія Чудновець.

За її поясненням, це пов’язано з захопленням мітингувальниками приміщень у будівлі КМДА та Київради на вул. Хрещатик, 36.

“Засідання Київради, що було заплановане на найближчий час, не відбудеться через захоплення будівлі”, - сказала Чудновець.

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Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання Київради відбулося 13 листопада. Про дату проведення наступного Герега не повідомляла під час закриття засідання. Водночас 11 листопада на засіданні колегії КМДА перший заступник очільника міськадміністрації Анатолій Голубченко висловив сподівання, що у грудні буде остаточно вирішено питання щодо порядку та схеми розміщення малих архітектурних форм. “4 грудня виноситься рішення Київради стосовно Порядку розміщення МАФів відповідно до розробленої схеми. Я думаю, з 1 січня 2014 року ми започаткуємо цю нову систему встановлення МАФів”, - зокрема сказав Голубченко.