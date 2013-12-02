Цієї ночі вітер у Києві посилиться

Український гідрометеорологічний центр попереджає про те, що у ніч з 2 на 3 грудня у Києві та Київській області очікується сильні пориви вітру (15-20 м/с) та мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, вживаються усі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності міста. Районні служби працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.

«Наразі перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко об’їжджає райони Києва та особисто перевіряє готовність комунальних служб до складних погодних умов. Зокрема, наявність необхідної спеціалізованої техніки, запаси піщано-соляної суміші тощо», - говориться в повідомленні і наголошується, що комунальні та рятувальні служби міста працюватимуть у посиленому режимі.