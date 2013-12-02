За готелем «Дніпро» горить будівля

У центрі Києва, по вулиці Михайла Грушевського, 4 Б, горить нежитлова будівля.

Як передає кореспондент УНІАН, на місце події прибули три автомобілі пожежної служби.

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Причина займання наразі невідома.

Але у відповідь на питання нашого кореспондента, співробітник ДСНС наголосив, що спалах не пов'язаний з акціями протесту, що проходять у столиці.